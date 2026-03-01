Heiko braucht dich

Heiko hat Blutkrebs. Eine Diagnose, die alles verändert hat.

Er ist ein warmherziger, ehrlicher und hilfsbereiter Mensch – ein echter Familienmensch mit großem Herzen. Stundenlang tüftelt er begeistert an Legotechnik oder schraubt mit Leidenschaft an Autos. Auch im Faschingsverein ist er sehr aktiv. Doch statt Pläne zu schmieden, kämpft er nun um sein Leben.

Seine einzige Hoffnung ist eine Stammzellspende. Vielleicht bist genau DU sein genetischer Zwilling.

Schenk ihm die Chance, weiter zu lachen, weiter zu lieben, weiter zu leben.

Komm zur Aktion und registriere dich als Stammzellspender:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.