Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Registrierungsaktion

Registrierungsaktion beim HSV Handball

Barclaycard Arena, Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg, Deutschland
15.02.2026
14:30 (GMT+1)
15.02.2026
16:30 (GMT+1)
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Beim Heimspiel des HSV Handball gegen die SG Flensburg/Handewitt können sich alle Zuschauer, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren sind, als potentielle Spender:innen registrieren.

Nur wer ein Ticket für das Spiel hat kann teilnehmen, da sich die Registrierungsstände innerhalb der Arena befinden.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Ein Mann mit Brille lächelt
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
werheid@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
Lampertheim
23.01.2026
Eine Frau und ein Mann stehen Arm in Arm und sommerlich bekleidet an einem Pier.
Registrierungsaktion
Ein Strähnchen Hoffnung für Tanja
Rottweil-Göllsdorf
24.01.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
Mannheim
24.01.2026
Ein Mann hält ein Baby unter einem Regenschirm
Registrierungsaktion
Heldentat für einen Herzensmenschen
Berlin
25.01.2026
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Christiane braucht dich
 Mainz-Laubenheim
07.02.2026
Ein lachendes Kleinkind hält den Zeigefinger in Richtung der Kamera.
Registrierungsaktion
Jonas soll gesund werden!
Nürnberg
07.02.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
 Bad Wildungen-Wega
22.02.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH