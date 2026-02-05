Tobias will leben

Durch einen Zufallsbefund erhielt Tobias im November 2025 die Diagnose Leukämie. Die Nachricht hat den 34-Jährigen buchstäblich aus dem Leben gerissen. Tobias arbeitet als Fleischfachverkäufer und liebt an seinem Beruf vor allem den netten Umgang mit seiner Kundschaft. In der aktuellen Situation geben seine Familie und seine Hündin Tiffany ihm sehr viel Kraft. Allerdings kann er durch die Erkrankung seine Nichte und seine zwei Neffen aktuell nur noch selten sehen. Tobias möchte unbedingt gesund werden, einfach nur Onkel sein und die Kinder aufwachsen sehen.

„Familie ist das größte Geschenk und wir haben nur uns. Ich und unsere Eltern beten seit drei Monaten täglich, dass der erlösende Anruf kommt und ein:e passende:r Spender:in für Tobias gefunden wird”, sagt seine Schwester. Um zu überleben, benötigt Tobias dringend eine Stammzelltransplantation. Bist du das passende Match? Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können jetzt vielleicht ein Leben retten. Bitte registiere dich als Stammzellspender:in für Tobias und andere!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/tobias ein Registrierungsset bestellen.