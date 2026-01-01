Christiane braucht dich

Christiane ist 56 Jahre alt, lebt mit ihrer Familie in Mainz und verkörpert die Mainzer Lebensart. Vor allem liebt sie die Mainzer Fastnacht. Doch statt die diesjährige Fastnacht zu genießen, verbringt sie die Tage im Krankenhaus. Denn Christiane hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht sie dringend eine Stammzellspende.

Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren sind, können sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren. Christianes Familie und Freund:innen rufen dazu auf: „Wir wollen mit Christiane wieder unbeschwert lachen. Schenk Christiane und anderen Betroffenen neue Hoffnung und registriere dich als potenzielle:r Lebensretter:in. Komm am 7. Februar vorbei! Kuchen, Brezeln und Getränke gibt es vor Ort gegen Spende.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/christiane ein Registrierungsset bestellen.