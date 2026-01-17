Jonas ist erst 16 Monate alt und kämpft bereits um sein Leben. Eigentlich ist er eine absolute Frohnatur und begegnet den Kindern in der Krippe im Kinderhaus Nürnberg stets aufgeschlossen. Doch dann der Schock: Diagnose Leukämie. Die Chemotherapie startete direkt, Ende Januar folgt die Knochenmarkpunktion. Dann wird sich herausstellen, ob Jonas eine Stammzellspende benötigt. Das Kinderhaus Nürnberg ist Jonas und seiner Familie eng verbunden und möchte Jonas helfen, sollte er in Zukunft eine Stammzellspende benötigen. Daher organisieren sie gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion.

Jonas’ Eltern haben nur einen Wunsch: „Jonas soll gesund werden! In wenigen Stunden hat sich unser gesamtes Leben verändert. Bitte kommt vorbei und lasst euch registrieren.” Aufgerufen sind alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, die noch nicht registriert sind. Bist du der passende Lebensretter für Jonas oder andere Betroffene?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/jonas ein Registrierungsset bestellen.