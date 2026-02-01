Gemeinsam für mehr zweite Chancen

Babita hat Leukämie und benötigt dringend eine Stammzellspende. Vor etwa zwei Jahren wurde bei der Hernerin MDS diagnostiziert – eine Erkrankung des Knochenmarks. Die sich inzwischen im Übergang zu einer Leukämie befindet. Babitas Leben ist dadurch stark eingeschränkt. Sie verlässt das Haus fast nur noch für Arzttermine oder um ihre Familie zu sehen. Durch die Leukämie ist sie schnell erschöpft, hat ein erhöhtes Infektrisiko und ist auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen.

Um nicht tatenlos abzuwarten, ruft Babita gemeinsam mit ihren Unterstützer:innen zur Registrierung auf: „Niemand sollte sterben, weil es zu wenige Spenderinnen und Spender gibt. Bitte registriert euch – nicht nur für mich, sondern für alle Betroffenen.“ Mitmachen kann jede gesunde Person zwischen 17 und 55 Jahren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestelle