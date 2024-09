Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Der AOK Baden-Württemberg liegt die Gesundheit der Menschen am Herzen. Wir übernehmen Verantwortung füreinander und für eine gesunde Gesellschaft. Und das möchten wir nicht nur in unserem Arbeitsalltag tun, sondern uns auch darüber hinaus engagieren. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, sich als Stammzellspender oder – spenderin zu registrieren und somit möglicherweise ein Leben zu retten. Nutzen auch Sie die Gelegenheit und fordern gleich Ihr Registrierungsset an!