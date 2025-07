Für Axel und andere

Schenke Menschen mit Blutkrebs neue Hoffnung!

Axel (60) aus Rheinberg am Niederrhein liebt die Modellfliegerei und das Segeln – am liebsten gemeinsam mit seinen Söhnen in holländischen Gewässern. Als selbstständiger Bauingenieur ist er beruflich stark gefordert. Neue Kraft tankt er im Urlaub auf seiner Lieblingsinsel Ibiza mit seiner Liebsten, im Kreise seiner Familie und beim Stammtisch mit seinen Freunden. Aber im April 2025 ändert sich alles: Axel klagt über starke Rückenschmerzen. Doch die Ursache ist nicht orthopädisch: Axels Knochenmark ist von Krebszellen durchsetzt. Die Diagnose lautet: Blutkrebs. Nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Ein Schock für Axel und seine Familie. Doch Aufgeben ist keine Option und deshalb rufen sie gemeinsam zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender auf – für Axel und viele andere Betroffene weltweit.