Bayer 04 Leverkusen gegen Blutkrebs

Gemeinsam mit Bayer 04 Leverkusen kicken wir am 9. Spieltag der Bundesliga Blutkrebs ins Aus! Zum wiederholten Mal führt die Werkself zusammen mit uns und der Nordkurve Karitativ eine Registrierungsaktion an mehreren Standorten im und am Stadion in Leverkusen durch. Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 1. November können sich alle Besucher:innen vor Ort kostenfrei und bequem als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen und mit etwas Glück zu Lebensretter:innen werden. Wer nicht vor Ort sein wird, kann sich hier ein Registrierungsset kostenfrei nach Hause schicken lassen.

Wir zeigen Blutkrebs die rote Karte!