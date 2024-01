DIE HOFFNUNG STIRBT ZULETZT

LEUKÄMIE, eine Diagnose die das Leben auf den Kopf stellt

Dieser eine Moment der alles verändert... Bernd ist schnell aus der Puste, fühlt sich abgeschlagen und schon kleinere Aktivitäten setzen ihm zu. Er schiebt es auf die vor einiger Zeit überstandene Corona Infektion. Als es nicht besser wird geht er zum Arzt, dieser nimmt Blut ab, dann die niederschmetternde Diagnose: akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Sofort ist klar, dass nur eine Stammzellspende ihn retten kann. Bernd, der von seinen Motorradclub-Kollegen nur "Babba" genannt wird liebt das Leben! Der gemeinsame Tanzsport mit seiner Lebensgefährtin Heike, Mopedtouren mit den "Eddie's" in den Harz oder alleine bis in die Alpen, Werkeln im Haus und Garten und Zeit mit seiner Enkelin. Bernd möchte genau das bald wieder erleben können. Der Apell aus der Freundesgruppe lautet:



„Bitte hilf unserem Freund einen Stammzellspender zu finden und lass dich registrieren!“

Bernd ist voller Kampfgeist, optimistisch und so ein herzensguter Mensch, der auch in seiner aktuellen Situation zu aller erst noch an andere Betroffene denkt und für diese mit aufruft: