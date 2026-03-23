DIE HOFFNUNG BEGINNT MIT DIR

Ein kleiner Schritt für Dich - Biancas Chance auf morgen

Bianca ist 42 Jahre alt und kämpft nach einer überstandenen Brustkrebserkrankung jetzt auch gegen Blutkrebs. Nachdem sich ihr Gesundheitszustand plötzlich stark verschlechtert hatte, erhält sie Anfang 2026 die erschütternde Diagnose. Seitdem bestimmen Krankenhausaufenthalte und regelmäßige Kontrollen ihren Alltag.

Sie wünscht sich zwei Dinge, die so oft als selbstverständlich angesehen werden: Gesundheit und Zeit.

Um auf Blutkrebs aufmerksam zu machen, aber auch um anderen mit ihrer Geschichte Mut zu machen, organisiert sie gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion.

Komm vorbei und lass Dich als Stammzellspender:in registrieren. Denn jede Registrierung ist ein Hoffnungsschimmer für jemanden, der doch „nur“ das Gleiche möchte wie Du – leben.