Die Hoffnung beginnt mit Dir

Bianca ist 42 Jahre alt und kämpft nach einer überstandenen Brustkrebserkrankung jetzt auch gegen Blutkrebs. Nachdem sich ihr Gesundheitszustand plötzlich stark verschlechtert hatte, erhält sie Anfang 2026 die erschütternde Diagnose. Seitdem bestimmen Krankenhausaufenthalte und regelmäßige Kontrollen ihren Alltag. Bianca wünscht sich nur zwei Dinge, die so oft als selbstverständlich angesehen werden: Gesundheit und Zeit. Um auf Blutkrebs aufmerksam zu machen, aber auch um anderen mit ihrer Geschichte Mut zu machen, organisiert sie gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Komm vorbei und lass Dich als Stammzellspender:in registrieren. Denn jede Registrierung ist ein Hoffnungsschimmer für jemanden, der doch „nur“ das Gleiche möchte wie Du – leben.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/bianca ein Registrierungsset bestellen.