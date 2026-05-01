Rückenwind gegen Blutkrebs

Mit nur 34 Jahren kämpft Robert aus Bielefeld gegen akute myeloische Leukämie (AML), eine aggressive Form von Blutkrebs. Seine einzige Hoffnung auf Heilung ist eine Stammzellspende. Robert ist ehrgeizig und voller Lebensfreude. Nach seiner Promotion in molekularer Biotechnologie träumt er nun davon, einen Pilotenschein zu machen und verbringt viel Zeit mit simulierten Flügen. Sein größter Wunsch aber ist, gemeinsam mit seiner Frau ihren dreijährigen Sohn aufwachsen zu sehen. Dafür kämpft Robert jeden Tag. Mit deiner Registrierung als Stammzellspender:in schenkst du ihm und vielen anderen Betroffenen neue Hoffnung. Denn vielleicht bist genau du das passende Match!



Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/robert ein Registrierungsset bestellen.