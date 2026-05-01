Deutsche Meisterschaften Sportakrobatik

Um Patient:innen weltweit, die auf eine Stammzellspende angewiesen sind, zu unterstützen, findet bei den Deutschen Meisterschaften der Sportakrobatik in Göppingen am 07.06.2026 von 10 bis 15 Uhr eine Registrierungsaktion statt.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.