Kleine Kämpferin. Große Hoffnung.

Die kleine Emma ist erst ein Jahr alt und musste in ihrem kurzen Leben bereits mehr durchstehen als andere in einem ganzen Leben. Schon wenige Monate nach ihrer Geburt spürten ihre Eltern, dass etwas nicht stimmte. Als Emma sechs Monate alt war, wurde ihre Befürchtung Gewissheit: Emma leidet an einer seltenen Erkrankung des Immunsystems. Ihre einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzelltransplantation. Für diese benötigt Emma eine:n passende:n Spender:in.

„Die Diagnose hat uns sehr getroffen, aber es hat keinen Sinn, zu hinterfragen: ‚Wieso wir? Wieso Emma?‘ Wir versuchen, jeden Moment mit ihr zu genießen”, sagen ihre Eltern.

Emma hat noch ihr ganzes Leben vor sich. Und du kannst ihr Hoffnung schenken! Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in. Vielleicht bist genau du der Mensch, der ihr oder einer anderen Person eine zweite Chance auf Leben schenken kann.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/emma ein Registrierungsset bestellen.