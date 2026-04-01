Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Eine Frau liegt im Krankenhausbett.
Registrierungsaktion

Warten, hoffen, durchhalten

Weststadt Akademie, Thea-Leymann-Str. 35, 45127 Essen, Deutschland
02.05.2026
11:00 (GMT+2)
02.05.2026
18:00 (GMT+2)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo, Issuu und Erblotse anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

März 2026: Diagnose Leukämie. Für Dani kommt die Mitteilung der Ärzte aus dem Nichts – die Welt steht still. Seither ist der Alltag der 44-Jährigen geprägt von Krankenhausaufenthalten und Behandlungen. Ihre einzige Chance, wieder gesund zu werden, ist nun eine Stammzelltransplantation. Dafür wird dringend ein passender Spender oder eine passende Spenderin gesucht – vielleicht genau du. Unterstützer:innen organisieren daher gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Dani hat deutsch-philippinische Wurzeln und gerade deswegen ist es oft schwer, ein passendes Match zu finden. Deshalb zählt jede einzelne Person, die sich registriert. Du musst kein Held sein – nur bereit sein, dich registrieren zu lassen. Für Dani und alle anderen Blutkrebspatient:innen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/daniela ein Registrierungsset bestellen.

Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Gruppe von Kindern, die auf einem Sportplatz stehen
Registrierungsaktion
TSV Katzwang gegen Blutkrebs
Nürnberg
18.04.2026
Ein Mann, zwei Mädchen und eine Frau sitzen auf einer Mauer am Ufer eines Gewässers.
Registrierungsaktion
Gemeinsam Leben retten
Ladenburg
18.04.2026
Ein Mann, zwei Mädchen und eine Frau sitzen auf einer Mauer am Ufer eines Gewässers.
Registrierungsaktion
Gemeinsam Leben retten
Backnang
18.04.2026
Eine Frau sitzt in einem Krankenhausbett
Registrierungsaktion
Für Cinja und andere
Freiburg im Breisgau
19.04.2026
Ein Mädchen mit geflochtenem Haar
Registrierungsaktion
Julie will leben
Andernach
19.04.2026
Ein Mann und eine Frau machen ein Selfie
Registrierungsaktion
Dank Spender:in: voller Hoffnung in die Zukunft
 Stuttgart
23.04.2026
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Für Elke
Lengerich
25.04.2026
Eine Frau sitzt in einem Krankenhausbett
Registrierungsaktion
Für Cinja und andere
Heidenheim an der Brenz
25.04.2026
Ein Mann sitzt auf einem Quad.
Registrierungsaktion
Marco will gesund werden
Dingolshausen
25.04.2026
Ein kleines Mädchen sitzt an einem Tisch und isst Spaghetti.
Registrierungsaktion
Für Freda. Fürs Leben.
 Beckdorf Waldfrieden
25.04.2026
Ein Mann und eine Frau halten eine Zeitung
Registrierungsaktion
Treffer für Alexandra
Deggendorf
26.04.2026
Ein Junge steht am Strand und lacht in die Kamera.
Registrierungsaktion
Mit Herz. Mit Hoffnung. Für Justus.
Priesendorf
26.04.2026
Ein Mann sitzt im Krankenkittel auf dem Rand eines Krankenhausbettes und ist am Hals an einen Tropf angebunden.
Registrierungsaktion
Du könntest Steffens Rettung sein
Halle (Saale)
01.05.2026
Ein Mann und eine Frau mit einem Kind auf einem Schlitten im Schnee
Registrierungsaktion
Zusammen für Martin
Sendenhorst
03.05.2026
Eine Frau in schwarzem Hemd, die Riemen über ihre Schultern legt
Registrierungsaktion
Fabienne braucht uns. Jetzt.
Bergisch Gladbach
03.05.2026
Eine Frau liegt im Krankenhausbett.
Registrierungsaktion
Warten, hoffen, durchhalten
Düsseldorf
09.05.2026
Ein Mann hält ein Baby
Registrierungsaktion
Gemeinsam für unseren Kalle
 Windeck
09.05.2026
Registrierungsaktion
Lios Tag mit Freunden – Tuning Heart for Charity
Krefeld
30.05.2026
Ein Logo auf weißem Hintergrund
Registrierungsaktion
Landesgartenschau Leinefelde-Worbis
Leinefelde-Worbis
10.06.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH