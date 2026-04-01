Warten, hoffen, durchhalten

März 2026: Diagnose Leukämie. Für Dani kommt die Mitteilung der Ärzte aus dem Nichts – die Welt steht still. Seither ist der Alltag der 44-Jährigen geprägt von Krankenhausaufenthalten und Behandlungen. Ihre einzige Chance, wieder gesund zu werden, ist nun eine Stammzelltransplantation. Dafür wird dringend ein passender Spender oder eine passende Spenderin gesucht – vielleicht genau du. Unterstützer:innen organisieren daher gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Dani hat deutsch-philippinische Wurzeln und gerade deswegen ist es oft schwer, ein passendes Match zu finden. Deshalb zählt jede einzelne Person, die sich registriert. Du musst kein Held sein – nur bereit sein, dich registrieren zu lassen. Für Dani und alle anderen Blutkrebspatient:innen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/daniela ein Registrierungsset bestellen.