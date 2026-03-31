TSV Katzwang gegen Blutkrebs

Blutkrebs kann jede:n treffen – in jedem Alter und unabhängig von der Herkunft. Für viele Patient:innen ist eine Stammzelltransplantation die einzige Chance auf Leben. So auch für ein 10-jähriges Mitglied des TSV Katzwang. Um ihr und vielen weiteren Betroffenen Hoffnung zu schenken, organisiert der Verein gemeinsam mit engagierten Unterstützer:innen eine Registrierungsaktion zur Gewinnung neuer potenzieller Stammzellspender:innen. Jede einzelne Registrierung kann Leben retten. Machst du mit?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.