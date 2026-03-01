Ben und Lio. Zwei Brüder. Eine Hoffnung.

Ben (5) und Lio (4) zwei Brüder, ein Schicksal. Beide Kinder leiden an der Fanconi-Anämie. Das ist eine seltene, vererbte genetische Erkrankung, die kaum jemand kennt, wenn man nicht selbst betroffen ist. Ohne Behandlung ist diese Krankheit lebensbedrohlich. Doch die beiden Jungs sind stark wie Löwen. Tapfer halten sie die täglichen Therapien und Untersuchungen aus. Nur eine Stammzelltransplantation kann ihnen wertvolle Kindheit und neue Zukunftsperspektiven schenken.

Ben ist nun dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Bislang wurde jedoch kein passendes Match gefunden. Bitte registriere dich! Für Ben, für Lio und für viele weitere Patienten, die gerade tapfer und löwenstark gegen diese Krankheit kämpfen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/loewenjungs ein Registrierungsset bestellen.