Dank Spender:in: voller Hoffnung in die Zukunft

Anfang Januar erhält Yvonne (57) die Diagnose Blutkrebs. Für sie, ihren Mann Peter und ihre Kinder ist das ein absoluter Schock. Denn ein Leben ohne Yvonne – einfach unvorstellbar! Um gesund zu werden, benötigt sie eine Stammzellspende. Nach einer Phase des Bangens kommt Anfang März die erlösende Nachricht: Ein passendes Match wurde gefunden. Jetzt möchte die Familie auch anderen Betroffenen helfen.

Schon zu Beginn der Suche zögerte Peters Arbeitgeber, das „Präsidium Technik, Logistik und Service der Polizei“, nicht, den Aufruf zu unterstützen. Yvonnes Spender:in wurde gefunden, doch viele andere suchen noch immer vergeblich. Registriere dich jetzt und schenke Menschen wie Yvonne Hoffnung auf Leben.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/yvonne ein Registrierungsset bestellen.