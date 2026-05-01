SV09 Bergisch Gladbach gegen Blutkrebs

Um Patient:innen weltweit, die auf eine Stammzellspende angewiesen sind, zu unterstützen, organisiert der SV09 Bergisch Gladbach am 07. Juni von 14 bis 16 Uhr eine Registrierungsaktion.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.