Lebensrettender Treffer gesucht

„Ich bin seit August 2025 an Leukämie erkrankt. Diese Diagnose hat mir, meiner Frau und unseren zwei kleinen Töchtern den Boden unter den Füßen weggezogen. Um zu überleben, benötige ich nun eine Stammzellspende. Derzeit bin ich in der Klinik und durchlaufe eine Chemotherapie. Ich wünsche mir nichts mehr, als wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein und mit meinem Fußballverein TV Köndringen auf dem Platz zu stehen. Wie viele andere Betroffene warte ich noch auf die passende Stammzellspende. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren. Bitte teilt den Aufruf und helft, Leben zu retten!”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/nurullah ein Registrierungsset bestellen.