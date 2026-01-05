Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann trägt ein kariertes Hemd, Brille und Schiebermütze.
Registrierungsaktion

Jetzt mal Tacheles: Ich brauche dich

Im Clubhaus des SC Elchesheim-Illingen 2023 e.V., Rheinstraße 57, 76477 Elchesheim-Illingen, Deutschland
16.05.2026
11:00 (GMT+2)
16.05.2026
15:00 (GMT+2)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo, Issuu und Erblotse anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Seit Dezember 2025 ist für ihn nichts mehr wie es war: Manfred – in der Region bekannt als Herr Lutz (Realschullehrer) oder Manne (Kopf der Band TACHELES!) – ist an Blutkrebs erkrankt. Wie auch viele andere Patient:innen, benötigt er zum Überleben eine Stammzellspende. Der 49-Jährige SC-EI Jugendtrainer und Vereinskamerad will noch viele weitere Fahrradtouren mit seinen Söhnen machen, musizieren oder stundenlang seine Lieblingsband AC/DC hören. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren lassen. Teil den Aufruf und komm vorbei!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Frau trägt eine rosafarbene Mütze und einen schwarzen Kapuzenpullover. Sie steht am Ufer eines Gewässers.
Registrierungsaktion
Pläne, Ziele, Träume: Sie hat noch so viel vor
Wenzlow
01.05.2026
Fußball Teamfoto
Registrierungsaktion
Der SV Grün-Weiß Ammendorf gegen Blutkrebs
Halle (Saale)
01.05.2026
Eine Frau liegt im Krankenhausbett.
Registrierungsaktion
Warten, hoffen, durchhalten
Moosburg an der Isar
02.05.2026
Collage zweier Fotos. Links ist ein Junge zu sehen, der einen Fisch hält. Recht ist ein Junge zu sehen, der eine Schultüte hält.
Registrierungsaktion
Zwei Kinder - ein Schicksal
Oberhausen
02.05.2026
Eine Frau liegt im Krankenhausbett.
Registrierungsaktion
Warten, hoffen, durchhalten
Essen
02.05.2026
Ein Mann und eine Frau mit einem Kind auf einem Schlitten im Schnee
Registrierungsaktion
Zusammen für Martin
Sendenhorst
03.05.2026
Eine Frau in schwarzem Hemd, die Riemen über ihre Schultern legt
Registrierungsaktion
Fabienne braucht uns. Jetzt.
Bergisch Gladbach
03.05.2026
Collage zweier Fotos. Links ist ein Junge zu sehen, der einen Fisch hält. Recht ist ein Junge zu sehen, der eine Schultüte hält.
Registrierungsaktion
Zwei Kinder - ein Schicksal
Bremen
03.05.2026
Ein Mädchen sitzt in einem Kinosessel und hält eine Tüte Popcorn in den Händen.
Registrierungsaktion
Spring ein: Mila braucht dich!
Offenbach
07.05.2026
Ein Mädchen sitzt in einem Kinosessel und hält eine Tüte Popcorn in den Händen.
Registrierungsaktion
Spring ein: Mila braucht dich!
Offenbach
08.05.2026
Eine Frau liegt im Krankenhausbett.
Registrierungsaktion
Warten, hoffen, durchhalten
Düsseldorf
09.05.2026
Ein Mann hält ein Baby
Registrierungsaktion
Gemeinsam für unseren Kalle
 Windeck
09.05.2026
Collage zweier Fotos. Links ist ein Junge zu sehen, der einen Fisch hält. Recht ist ein Junge zu sehen, der eine Schultüte hält.
Registrierungsaktion
Zwei Kinder - ein Schicksal
Delmenhorst
09.05.2026
Collage zweier Fotos. Links ist ein Junge zu sehen, der einen Fisch hält. Recht ist ein Junge zu sehen, der eine Schultüte hält.
Registrierungsaktion
Zwei Kinder - ein Schicksal
Tübingen
09.05.2026
Collage zweier Fotos. Links ist ein Junge zu sehen, der einen Fisch hält. Recht ist ein Junge zu sehen, der eine Schultüte hält.
Registrierungsaktion
Zwei Kinder - ein Schicksal
Tübingen
10.05.2026
Ein Kleinkind mit Glatze steht vor einem Sonnenblumenfeld.
Registrierungsaktion
Kleine Frohnatur sucht großes Match
Nettetal
17.05.2026
Ein schwarz-weißes Logo
Registrierungsaktion
TuS Haltern am See gegen Blutkrebs!
Haltern am See
23.05.2026
Rot-gelbes Logo des TSV Kleinmühligen.
Registrierungsaktion
Mini WM
Kleinmühlingen
23.05.2026
Ein schwarz-weißes Logo
Registrierungsaktion
TuS Haltern am See gegen Blutkrebs!
Haltern am See
24.05.2026
Ein schwarz-weißes Logo
Registrierungsaktion
TuS Haltern am See gegen Blutkrebs!
Haltern am See
25.05.2026
Registrierungsaktion
Lios Tag mit Freunden – Tuning Heart for Charity
Krefeld
30.05.2026
Ein Logo auf weißem Hintergrund
Registrierungsaktion
Landesgartenschau Leinefelde-Worbis
Leinefelde-Worbis
10.06.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH