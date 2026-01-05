Jetzt mal Tacheles: Ich brauche dich

Seit Dezember 2025 ist für ihn nichts mehr wie es war: Manfred – in der Region bekannt als Herr Lutz (Realschullehrer) oder Manne (Kopf der Band TACHELES!) – ist an Blutkrebs erkrankt. Wie auch viele andere Patient:innen, benötigt er zum Überleben eine Stammzellspende. Der 49-Jährige SC-EI Jugendtrainer und Vereinskamerad will noch viele weitere Fahrradtouren mit seinen Söhnen machen, musizieren oder stundenlang seine Lieblingsband AC/DC hören. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren lassen. Teil den Aufruf und komm vorbei!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.