Zusammen für Martin

Martin (31) aus Sendenhorst hat AML, eine aggressive Form von Blutkrebs. Seit der Diagnose bestimmen Chemotherapien und lange Krankenhausaufenthalte sein Leben – fern von seiner Familie und seinem zweijährigen Sohn Leon. Seine einzige Chance: eine Stammzellspende. Gemeinsam mit der DKMS bitten seine Frau Nadine, seine beiden Schwestern Sabrina und Carolin sowie seine Eltern: „Bitte kommt zur Aktion und teilt diesen Aufruf. Jede Registrierung kann Leben retten.” Mach mit. Für Martin und andere Betroffene.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/rette-martin ein Registrierungsset bestellen.