Everybody, yeah yeah!

Franzi (40) liebt das Leben – und kämpft jetzt darum. Seit Mai 2026 steht fest: Die dreifache Mutter hat akute myeloische Leukämie (AML), eine aggressive Form von Blutkrebs. Ihre einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende. Franzi sprüht vor Lebensfreude. Mit ihrer herzlichen Art, ihrem kreativen Chaos und ihrem offenen Wesen steckt sie andere sofort an. Sie liebt Reisen, fremde Kulturen, gutes Essen und gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden. Kraft tankt Franzi bei Waldspaziergängen mit Familienhund Scooby oder tanzend zu den Backstreet Boys. Ihr großer Traum: mit ihrer Familie Japan bereisen und ihren Kindern ihre Liebe zur Welt weitergeben. Du kannst helfen! Registriere dich und schenke Franzi und anderen Betroffenen die Chance auf ein zweites Leben.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/franzi ein Registrierungsset bestellen.