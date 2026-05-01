Registrierungsaktionen in Berliner Kiezbüros

Um Patient:innen weltweit, die auf eine Stammzellspende angewiesen sind, zu unterstützen, organisieren mehrere Berliner Kiezbüros am 28. Mai, dem World Blood Cancer Day, Registrierungsaktionen gemeinsam mit der DKMS.

An den folgenden Standorten können sich alle interessierten Personen, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, zu den angegebenen Zeiten kostenlos und unkompliziert als Stammzellspender:in registrieren.

Wahlkreisbüro, Goebenstraße 3, 10783 Berlin - 09:00 - 12:00 Uhr

Kiezbüro, Langhansstr. 19 in 13086 Berlin - 09:00 - 16:00 Uhr

Wahlkreisbüro, Galileistr. 31, 12435 Berlin - 09:00 - 12:00 + 16:00 - 19:00 Uhr

Bürgerbüro, Amendestr. 104, 13409 Berlin - 09:00 - 12:00 Uhr

Bürgerbüro, Wassertorstraße 2, 10969 Berlin - 16:00 - 19:00 Uhr

Bürgerbüro, Bismarckstraße 64. 13585 Berlin - 16:00 - 19:00 Uhr

Bürgerbüro, Heinrich-Grüber-Str 8. 12621 Berlin - 16:00 - 19:00 Uhr

Wahlkreisbüro, Kranoldstraße 14, 12051 Berlin - 09:00 - 12:00 Uhr

Bürgerbüro, Schützenstraße 15, 12165 Berlin - 16:00 - 19:00 Uhr

Kiezbüro, Raumerstraße 22, 10437 Berlin - 09:00 - 12:00 Uhr

Bürgerbüro, Siegfriedstr 16. 10365 Berlin - 09:00 - 12:00 Uhr

Kiezbüro, Cornelius-Fredericks-Str. 6. 13351 Berlin - 09:00 - 12:00 Uhr

Kiezbüro, Wundtstr. 13, 14059 Berlin - 15:00 - 18:00 Uhr

Bürgerbüro, Bölschestraße 17, 12587 Berlin - 16:00 - 19:00 Uhr

Bürgerbüro, Alt-Rudow 55, 12357 Berlin - 10:00 - 16:00 Uhr

Bürgerbüro, Lipschitzallee 70, 12353 Berlin - 09:00 - 12:00 Uhr

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.