Zwei Kinder - ein Schicksal

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August-Jordan- Haus, Café zur Platane, August-Jordan-Straße 5,  27753 Delmenhorst, Deutschland
05.06.2026
09:00 (GMT+2)
05.06.2026
14:30 (GMT+2)
Info Presse
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Nur eine Stammzelltransplantation kann das Leben von Emir (11) und Kais (7) retten. Die beiden leiden an unterschiedlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems, doch sie teilen dasselbe Schicksal: die Suche nach dem perfekten Match. Seit der Diagnose bestimmen Krankenhausaufenthalte, Medikamente und Isolation ihr Leben. Bislang wurde weder kein:e passend:e Stammzellspender:in gefunden. Wie alle Kinder haben auch Emir und Kais kleine und große Träume: Emir liebt Angeln, Fußballspielen und möchte nach New York reisen. Kais möchte lesen lernen, im Garten Trampolin springen und die Tiere im Zoo sehen. Hilf mit, dass sie all das erleben dürfen.

Emir ve Kais yeni bir umut ver. ﻦﻳﺮﺧﻵا ةﺎﻴﺣ ذﺎﻘﻧإ ﻲﻓ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﺎً ﻧﺎﺴﻧإ ﻦﻛ. Registriere dich als Stammzellspender:in, schenke Lebenszeit und Hoffnung!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/heldsein ein Registrierungsset bestellen.

Jessica Hahn
Spenderneugewinnung
hahn@dkms.de
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