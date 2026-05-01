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Ein Mann, ein Junge und eine Frau sitzen Arm in Arm und lächeln.
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Gemeinsam stark für Micha

Raugrafenhalle, Junkerweg 18, 55546 Neu-Bamberg, Deutschland
13.06.2026
11:00 (GMT+2)
13.06.2026
16:00 (GMT+2)
Info Presse
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Wie schnell sich ein Leben ändern kann, zeigt die Geschichte von Micha (55) aus Tiefenthal. Seit Ostern ist alles anders: Völlig unerwartet erhielt Micha die Diagnose Blutkrebs. Ein Schock für ihn, seine Frau und seine beiden Kinder, den die Familie erst einmal verarbeiten musste. Noch vor kurzem stand er voller Energie in seinem Imbiss „Höfchen“ und strampelte mit dem Rennrad den Berg hinauf.

Aufgeben kommt für Micha und seine Familie jedoch nicht infrage. Jetzt zählt jede Unterstützung, denn Micha braucht dringend eine Stammzelltransplantation, um wieder gesund zu werden. Gemeinsam wird deshalb ein:e passende:r Spender:in gesucht. Hilfst du mit? Registriere dich bei der DKMS und werde laut für Micha! Denn nur gemeinsam sind wir stark im Kampf gegen Blutkrebs.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/rettemicha ein Registrierungsset bestellen.

Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
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