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Ein Mädchen sitzt in einem Kinosessel und hält eine Tüte Popcorn in den Händen.
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Spring ein: Mila braucht dich!

Hessisches Landeskinderturnfest, Infopoint auf dem Kornmarkt, Kornmarkt, 65549 Limburg an der Lahn, Deutschland
16.05.2026
10:00 (GMT+2)
16.05.2026
18:00 (GMT+2)
Info Presse
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Die Diagnose aplastische Anämie, eine seltene Erkrankung des Knochenmarks, bringt das Leben von Mila und ihrer Familie plötzlich komplett aus dem Takt. Statt unbeschwert Zeit mit ihren Freund:innen zu verbringen, wartet Mila nun sehnsüchtig auf ihr lebensrettendes Match. Nur durch eine Stammzellspende kann sie endlich wieder gesund werden. Beim Rope Skipping geht es um Rhythmus, Ausdauer und Zusammenhalt – genau diesen Teamgeist braucht jetzt auch Mila. Wie im Sport zählt auch hier jede und jeder Einzelne. Die Registrierung ist einfach, schnell und kann Leben retten. Deshalb rufen die Bieber Jumpers auf: Mach mit und spring ein – für Mila und andere Betroffene!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/rette-mila ein Registrierungsset bestellen.

Eine Frau lehnt mit verschränkten Armen an einer bunten Mauer und lächelt.
Maj-Britt Maretzke
Spenderneugewinnung
maretzke@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
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