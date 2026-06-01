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ABOUT YOU PANGEA FESTIVAL

Flugplatzallee 5, 18311 Ribnitz-Damgarten / Pütnitz, Deutschland
07.08.2026
14:00 (GMT+2)
09.08.2026
20:00 (GMT+2)
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Die DKMS freut sich in diesem Jahr erneut auf dem ABOUT YOU PANGEA FESTIVAL dabei zu sein!

Du findest uns vom 07. August bis zum 09. August 2026 immer von 14 bis 20 Uhr. An unserem Registrierungsstand kannst du dich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren, das Leben feiern und vielleicht dabei ein anderes Leben retten.

Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Das sind mehr als 130 Schicksalsschläge während eines einstündigen Konzerts. Viele dieser Patient:innen können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. Sie warten dringend auf ein lebensrettendes Match – ihren „genetischen Zwilling“. Also lass dich von den Bässen der Festivalbühnen zu uns führen und werde ganz easy Lebensretter:in.

Vor Ort kannst du dich nur mit Festival-Ticket registrieren, da sich unser Registrierungsstand auf dem Festivalgelände befindet.

Du feierst das Leben auf anderen Wegen? Dann registriere dich direkt online! Klicke jetzt auf unser Registrierungsformular (https://www.dkms.de/registrieren) und werde ganz einfach potenzielle:r Lebensretter:in.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

DKMS-Mitarbeiterin Caroline Scheff.
Caroline Scheff
Spenderneugewinnung
scheff@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
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Logo Mastercard
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