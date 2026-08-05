Glücksmomente für Britta

Es begann mit extrem starken Zahnfleischschmerzen – vor sechs Wochen ließ Britta ein Blutbild machen. Das Labor verständigte direkt den Notarzt, der sie in die Klinik brachte. Brittas Diagnose: akute Leukämie, Blutkrebs. Wie viele andere Betroffene benötigt sie nun eine Stammzellspende, um zu überleben.

Die 56-Jährige ist ein absoluter Familienmensch, will noch viel Zeit mit ihrem Ehemann und den beiden kleinen Enkelinnen verbringen, die Nordlichter sehen und eine Safari in Afrika machen. Britta ist großer Howard-Carpendale-Fan und möchte gerne noch eines seiner Konzert besuchen.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich für Britta und andere Erkrankte als Stammzellspender:in registrieren und so vielleicht Leben retten!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/britta ein Registrierungsset bestellen.