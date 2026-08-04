Fürs Carsten nächste Etappe

Im März 2026 verändert ein plötzlicher Schwächeanfall im Wald alles. Die Diagnose: Myelofibrose, eine lebensbedrohliche Erkrankung des blutbildenden Systems. Von einem Tag auf den anderen ist für Carsten nichts mehr, wie es war. Nur eine Stammzellspende kann ihn nun retten.

Normalerweise ist Carsten immer in Bewegung. Als begeisterter Radfahrer verbringt er seine Freizeit am liebsten auf Tour – ob in der Heimat oder auf Reisen in ferne Länder. Mit seinem Humor, seiner Hilfsbereitschaft und seiner positiven Art ist er immer für andere da. Jetzt ist Carsten selbst auf Unterstützung angewiesen. Sein größter Wunsch: Eines Tages sein erstes Enkelkind im Arm zu halten. Registriere dich jetzt – für Carsten und für alle, die auf ihr passendes Match warten!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/carsten ein Registrierungsset bestellen.