Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion

„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben

Klüvers Brauhaus, Schiffbrücke, 23730 Neustadt in Holstein, Deutschland
10.08.2026
10:00 (GMT+2)
10.08.2026
15:00 (GMT+2)
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo, Issuu und Erblotse anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Unter dem Motto „Didi on Tour “ startet Dietmar Maasjosthusmann am 1. August 2026 mit seinem Traktor und einem liebevoll umgebauten Bauwagen zu einer außergewöhnlichen Aufklärungstour durch Norddeutschland. Ziel der Reise ist es, Menschen über die Stammzellspende zu informieren, Vorbehalte abzubauen und möglichst viele neue potenzielle Spender:innen zu gewinnen.

Vor 20 Jahren erhielt der 57-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück durch eine Stammzelltransplantation seines Bruders eine zweite Chance auf Leben. Dieses besondere Jubiläum möchte Didi nicht nur feiern, sondern nutzen, um anderen betroffenen Menschen, die Blutkrebs haben und auf eine Stammzellspende angewiesen sind, Hoffnung zu schenken.

Dietmar erhielt 2014 eine weitere Spende. Diesmal von DKMS Spenderin Sonja Müller aus Gärtringen, die ihn auf seiner Reise begleiten wird. Sonja und Dietmar sind nach der Spende Freunde fürs Leben geworden. Als zweifach transplantierter Patient weiß Didi aus eigener Erfahrung, was die Stammzellspende bedeuten kann: Zeit mit Familie und Freunden, gemeinsame Erlebnisse und die Möglichkeit, das Leben weiterzuführen.

An insgesamt zwölf Stationen wird Dietmars Bauwagen zum Treffpunkt für Gespräche, Information und Begegnung.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Komm vorbei und registriere dich als potenzielle:r Stammzellspender:in!

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/didiontour ein Registrierungsset bestellen.

DKMS-Mitarbeiterin Caroline Scheff.
Caroline Scheff
Spenderneugewinnung
scheff@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Ein Mann im Anzug, der ein Schild in der Hand hält
Registrierungsaktion
Vielleicht bist du sein Match?
Krefeld
18.07.2026
Ein Mann in einer Feuerwehruniform
Registrierungsaktion
Einsatz für Jürgen
Mündersbach
18.07.2026
Ein Mann lacht und trägt ein schwarzes Polo-Shirt mit der Aufschrift "Feuerwehr Bruchsal".
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Klaus
Bruchsal
18.07.2026
Plakat für das Hallenturnier des VFL Mennighüffen mit dem Aufruf zur Registrierung als Stammzellspenderin oder Stammzellspender.
Registrierungsaktion
Hallenturnier VFL Mennighüffen
Löhne
18.07.2026
Ein Junge in einem weißen Hemd und blauen Shorts
Registrierungsaktion
Bist du mein Volltreffer?
München
18.07.2026
Ein Mann lehnt an einem hölzernen Geländer. Zwei junge Mädchen und zwei Jungen stehen bei ihm.
Registrierungsaktion
Nicht ohne Papa
Aue-Bad Schlema
19.07.2026
Ein Junge in einem weißen Hemd und blauen Shorts
Registrierungsaktion
Bist du mein Volltreffer?
München
19.07.2026
Eine Frau mit rosa Sonnenbrille und rosa Haaren in einem rosa Hemd
Registrierungsaktion
DEICHBRAND
 Wurster Nordseeküste
16.07.2026 - 19.07.2026
Eine Frau, die einen Hund im Arm hält
Registrierungsaktion
Damit Johanna ihren Traum weiterleben kann
Frankenthal
25.07.2026
Eine Gruppe von Frauen, die für ein Foto posieren
Registrierungsaktion
Open Beatz Festival
Herzogenaurach
24.07.2026 - 26.07.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Rheda-Wiedenbrück-St. Vit
01.08.2026
Eine Gruppe von Menschen, die für ein Foto posieren
Registrierungsaktion
Wacken Open Air (W:O:A)
 Wacken
29.07.2026 - 01.08.2026
Ein Junge, der an eine Infusion angeschlossen ist und in die Kamera lächelt
Registrierungsaktion
Der Krebs ist zurück, aber die Hoffnung siegt
Wolfhagen
02.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Bielefeld
02.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Minden
03.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Neustadt am Rübenberge
04.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Walsrode
05.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Munster
06.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Lüneburg
07.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Mölln
08.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Lübeck
09.08.2026
Leute, die an einem Tisch sitzen
Registrierungsaktion
ABOUT YOU PANGEA FESTIVAL
Ribnitz-Damgarten / Pütnitz
07.08.2026 - 09.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Oldenburg in Holstein
11.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
Registrierungsaktion
„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben
Burg auf Fehmarn
12.08.2026
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH