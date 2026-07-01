Damit Johanna ihren Traum weiterleben kann

Johanna ist lebensfroh, kreativ und immer für andere da. Sie liebt ihren Hund Kalle, das Stricken, Spaziergänge und träumt davon, eines Tages mit ihrem Freund auf einer kleinen Farm inmitten der Natur zu leben.

Doch plötzlich veränderte sich alles. Unerklärliche blaue Flecken am ganzen Körper führten zu einem Arztbesuch. Noch am selben Tag erhielt Johanna die Diagnose akute myeloische Leukämie – Blutkrebs und wurde sofort stationär aufgenommen.

Inzwischen steht fest: Johanna benötigt eine Stammzelltransplantation, um eine Chance auf Heilung zu haben. Mit eurer Registrierung bei der DKMS könnt ihr Menschen wie Johanna Hoffnung schenken – und vielleicht sogar Leben retten. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten, kann aber den entscheidenden Unterschied machen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/johanna ein Registrierungsset bestellen.