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Werbeplakat für das Hallenturnier des VFL Mennighüffen zur Bewerbung der begleitenden Registrierungsaktion.
Registrierungsaktion

Hallenturnier VFL Mennighüffen

Sporthalle Mennighüffen, An der Sporthalle 11, 32584 Löhne, Deutschland
19.07.2026
11:00 (GMT+2)
19.07.2026
15:00 (GMT+2)
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Am 19. Juli haben alle Besucher:innen des Hallenturniers des VFL Mennighüffen die Möglichkeit, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren.

Die Teilnahme an der Registrierungsaktion ist ohne Eintrittskarte möglich.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Ein Mann mit Brille lächelt
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
sportaktion@dkms.de
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Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
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