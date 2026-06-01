Gemeinsam für Klaus

Unser Feuerwehrangehöriger Klaus braucht unsere Hilfe! Er hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende. Um seinen genetischen Zwilling zu finden, rufen seine Familie und die Feuerwehrangehörigen von der Feuerwehr Bruchsal zur Registrierung auf. Klaus, der sonst immer allen hilft, braucht jetzt selbst Hilfe.

Alle, die gesund sind und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen. Jede Registrierung schenkt Hoffnung – für Klaus und andere Betroffene. Komm am 18. Juli vorbei!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fuerklaus ein Registrierungsset bestellen.