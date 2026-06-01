Raus aus der Klinik, zurück in die gemeinsame Wohnung

Wie schnell sich ein Leben ändern kann, zeigt die Geschichte von Nico (26) aus Meckesheim. Nach einer stationären Notfallaufnahme erhielt Nico im April die Diagnose Blutkrebs. Ein Schock für ihn und sein Umfeld. Erst vor Kurzem ist er mit seiner Partnerin in eine gemeinsame Wohnung gezogen mit dem Wunsch, irgendwann eine eigene Familie zu gründen. Doch statt das neue Zusammenleben zu genießen und die Welt zu bereisen, liegt Nico jetzt im Krankenhaus. Um wieder gesund zu werden, benötigt er voraussichtlich eine Stammzellspende. Deshalb möchte seine Familie für ihn und auch für andere Patient:innen kämpfen und dabei helfen, noch mehr potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen. Hilfst du mit? Registriere dich bei der DKMS. Denn nur gemeinsam sind wir stark im Kampf gegen Blutkrebs.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/nico ein Registrierungsset bestellen.