Sommer, Sonne, Strandparty: Am 29. August 2026 ab 18 Uhr sorgt N-JOY The Beach für einen unvergesslichen Abend auf der Familienlagune Perlebucht in Büsum!

Das Open-Air-Event begeistert jedes Jahr mit einer einzigartigen Atmosphäre und lockt Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland an. Durch den Abend führen Martina und Greg aus der N-JOY Morningshow. Internationale Top-DJs präsentieren ihre Shows und lassen die Lagune beben.

Der Eintritt zu N-JOY The Beach ist kostenfrei. Ein Ticket wird nicht benötigt.

Feiern und Leben retten: Am Aktionsstand TMS Büsum x DKMS kannst du dich einfach, schnell und kostenfrei als potenzielle Stammzellspenderin oder Stammzellspender registrieren lassen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.