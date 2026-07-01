„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben

Unter dem Motto „Didi on Tour “ startet Dietmar Maasjosthusmann am 1. August 2026 mit seinem Traktor und einem liebevoll umgebauten Bauwagen zu einer außergewöhnlichen Aufklärungstour durch Norddeutschland. Ziel der Reise ist es, Menschen über die Stammzellspende zu informieren, Vorbehalte abzubauen und möglichst viele neue potenzielle Spender:innen zu gewinnen.

Vor 20 Jahren erhielt der 57-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück durch eine Stammzelltransplantation seines Bruders eine zweite Chance auf Leben. Dieses besondere Jubiläum möchte Didi nicht nur feiern, sondern nutzen, um anderen betroffenen Menschen, die Blutkrebs haben und auf eine Stammzellspende angewiesen sind, Hoffnung zu schenken.

Dietmar erhielt 2014 eine weitere Spende. Diesmal von DKMS Spenderin Sonja Müller aus Gärtringen, die ihn auf seiner Reise begleiten wird. Sonja und Dietmar sind nach der Spende Freunde fürs Leben geworden. Als zweifach transplantierter Patient weiß Didi aus eigener Erfahrung, was die Stammzellspende bedeuten kann: Zeit mit Familie und Freunden, gemeinsame Erlebnisse und die Möglichkeit, das Leben weiterzuführen.

An insgesamt zwölf Stationen wird Dietmars Bauwagen zum Treffpunkt für Gespräche, Information und Begegnung.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Komm vorbei und registriere dich als potenzielle:r Stammzellspender:in!

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/didiontour ein Registrierungsset bestellen.