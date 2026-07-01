Der Krebs ist zurück, aber die Hoffnung siegt

Milan hat den Kampf gegen Leukämie bereits einmal gewonnen. Doch nun ist der Blutkrebs zurück – in einer anderen, besonders aggressiven Form. Statt sich auf seine Einschulung zu freuen und den Sommer mit seinen Freunden zu genießen, verbringt der Sechsjährige seit über zwei Monaten die meiste Zeit im Krankenhaus. Die intensive Behandlung und die hohe Infektionsgefahr zwingen ihn, viele Tage in Isolation zu verbringen.

Damit Milan wieder unbeschwert spielen, lachen und aufwachsen kann, braucht er dringend ein passendes Match. Doch bislang gibt es keinen Treffer in der Datenbank. Deshalb zählt jetzt jede einzelne Registrierung. Sie dauert nur wenige Minuten, ist unkompliziert und kann Leben retten – vielleicht sogar das von Milan.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/milan ein Registrierungsset bestellen.