Bist du mein Volltreffer?

Der 8-jährige Jakob ist an Blutkrebs erkrankt und sucht dringend eine:n passende:n Spender:in. Denn nur durch eine Stammzelltransplantation kann er wieder gesund werden. Im März änderte sich mit der Diagnose alles: Für Jakob und seine Familie begann plötzlich ein Alltag voller Sorgen, Ungewissheit, aber auch Hoffnung.

Noch vor wenigen Monaten jubelte Jakob mit seiner F-Jugend-Mannschaft auf dem Fußballplatz oder feuerte seinen Lieblingsverein „1860 München“ an. Im Winter ging er mit seinen Eltern und seiner Schwester gern Skifahren. Neben seiner Leidenschaft zum Sport begeistern Jakob auch die Zauberer „Ehrlich Brothers“. Für den fröhlichen, neugierigen Jungen zählt jetzt nur noch eins: der Volltreffer, ein passendes Match.

Trifft er mit dir ins Schwarze? Registriere dich jetzt für Jakob und andere Betroffene!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/jakob ein Registrierungsset bestellen.