Für weitere Glücksmomente

„Hallo, ich bin Max und ich will noch eine Weile was zu erzählen haben. Bei mir wurde vor kurzem eine sehr aggressive Form von Blutkrebs nachgewiesen. Nun sitze ich mit meinen 35 Jahren im Krankenhaus und versuche, die Hoffnung nicht zu verlieren. Das gelingt mir an manchen Tagen ganz gut, in manchen Nächten dafür umso schlechter. Ich habe eine Frau und einen wundervollen kleinen Sohn, mit denen ich noch viele schöne Momente in unserem neu gekauften Haus, auf Reisen und im Alltag erleben möchte. Deswegen widme ich euch diese Zeilen: Wie viele andere benötige ich eine passende Stammzellspende, um zu überleben. Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, registriere dich als Stammzellspender:in und rette so vielleicht Leben!“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/max ein Registrierungsset bestellen.