Die DKMS freut sich auch in diesem Jahr zum 12. Mal auf dem Wacken Open Air (W:O:A) mit dabei zu sein!

Du findest uns vom 29. Juli bis zum 01. August 2026 im Camp der Wacken Foundation. Außerdem sind wir von Donnerstag, 30. Juli bis Samstag, 01. August vor dem Landgasthof (LGH) zu finden. An unserem Registrierungsstand kannst du dich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren, das Leben feiern und vielleicht dabei ein anderes Leben retten.

Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Das sind mehr als 130 Schicksalsschläge während eines einstündigen Konzerts. Viele dieser Patient:innen können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. Sie warten dringend auf ein lebensrettendes Match – ihren „genetischen Zwilling“. Also lass dich von den Bässen der Festivalbühnen zu uns führen und werde ganz easy Lebensretter:in.

Du feierst das Leben auf anderen Wegen? Dann registriere dich direkt online! Klicke jetzt auf unser Registrierungsformular (https://www.dkms.de/registrieren) und werde ganz einfach potenzielle:r Lebensretter:in.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.