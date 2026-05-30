Gemeinsam stark

Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Für zahlreiche Patient:innen ist die Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance, doch viele finden keine passende: Spenderin oder Spender.

Das wollen wir am 7. Nageler Kräuterfest gemeinsam mit der DKMS ändern! Bist du dabei?

Vielleicht sind genau deine Stammzellen die einzige Rettung. Mit deiner Registrierung schenkst du Patientinnen und Patienten weltweit die Chance auf ein zweites Leben!

Es ist ganz einfach: Registriere dich, schenke Lebenszeit, schenke Hoffnung!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.