Pepe kämpft. Kämpfe mit ihm!

Nicole und René leben momentan in quälender Ungewissheit: Kann eine Stammzellspende ihren kleinen Sohn Pepe retten?

Trotz mehrerer Behandlungen ist noch immer nicht klar, woran der Zweijährige leidet. Nun steht ein Verdacht im Raum: Myelodysplastisches Syndrom (MDS) – eine schwere Erkrankung des blutbildenden Systems. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, braucht Pepe die Nadel im Heuhaufen, nämlich eine:n passende:n Stammzellspender:in. Viele Patient:innen suchen vergeblich nach dieser Person. „Wir suchen kein Mitleid, wir suchen eine gute Tat“, appellieren Nicole und René.

„Kämpfe mit Pepe und für Betroffene weltweit. Registriere dich jetzt!“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/pepe ein Registrierungsset bestellen.