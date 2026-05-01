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Southside

Take-Off Park, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland
19.06.2026
10:30 (GMT+2)
21.06.2026
20:00 (GMT+2)
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo, Issuu und Erblotse anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Die DKMS freut sich in diesem Jahr erstmalig auf dem Southside dabei zu sein!

Du findest uns vom 19. Juni bis zum 21. Juni 2026 immer von 10:30 bis 20 Uhr. An unserem Registrierungsstand kannst du dich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren, das Leben feiern und vielleicht dabei ein anderes Leben retten.

Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Das sind mehr als 130 Schicksalsschläge während eines einstündigen Konzerts. Viele dieser Patient:innen können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. Sie warten dringend auf ein lebensrettendes Match – ihren „genetischen Zwilling“. Also lass dich von den Bässen der Festivalbühnen zu uns führen und werde ganz easy Lebensretter:in.

Vor Ort kannst du dich nur mit Festival-Ticket registrieren, da sich unser Registrierungsstand auf dem Festivalgelände befindet.

Du feierst das Leben auf anderen Wegen? Dann registriere dich direkt online! Klicke jetzt auf unser Registrierungsformular (https://www.dkms.de/registrieren) und werde ganz einfach potenzielle:r Lebensretter:in.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Eine Frau mit blondem Haar lächelt
Sara Tege
Spenderneugewinnung
tege@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
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