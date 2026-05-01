Rafia (35) aus Plaidt leidet an aplastischer Anämie, einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Erst vor Kurzem erfuhr sie, dass sie nur durch eine Stammzellspende weiterleben kann. 2014 ist Rafia gemeinsam mit ihrer Familie aus Afghanistan geflohen, um sich vier Jahre später in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Ihre beiden Söhne, Hamid (3) und Ahmad (15), sind ihr Ein und Alles.

Um Rafia zu helfen, ruft ihre Familie gemeinsam mit der Flüchtlingsinitiative „Fremde werden Freunde“ und der DKMS zur Unterstützung auf.

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Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/rafia ein Registrierungsset bestellen.