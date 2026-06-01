Gemeinsam stark

Claudia hat Blutkrebs. Um gesund zu werden, benötigt sie dringend eine Stammzellspende.

„Die Nachricht hat unsere Welt völlig auf den Kopf gestellt“, berichten Claudias Freund:innen und Kolleg:innen. „Unsere liebe Kollegin und Freundin hat ihr Leben lang für andere Menschen gesorgt. Jetzt ist es an der Zeit, für sie da zu sein und gemeinsam alles zu geben. Claudia ist eine Kämpferin, doch diesen Kampf kann sie nicht allein gewinnen. Sie braucht uns.“

Ihr gemeinsames Ziel: so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren und für eine Stammzellspende zu gewinnen. Denn jede Registrierung kann Leben retten – nicht nur für Claudia, sondern auch für viele andere Betroffene weltweit.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/claudia ein Registrierungsset bestellen.