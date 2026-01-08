Gemeinsam für Max und andere

Max ist ein optimistischer, ehrgeiziger und kommunikativer Junge. Er liebt die Berge, ist leidenschaftlicher Ski- und Fahrradfahrer. Er begeistert sich für sportliche Autos und freut sich über jedes gute Essen, das er mit seiner Familie genießen kann. Doch im Moment bestimmt die Diagnose Lymphdrüsenkrebs seinen Alltag. Statt Zeit mit seinen Freunden zu verbringen und das Leben eines Jugendlichen zu genießen, verbringt Max viele Tage im Krankenhaus. Um wieder gesund zu werden, sucht er dringend einen passenden Stammzellspender oder eine passende Stammzellspenderin. Seine Eltern haben einen großen Wunsch: „Bitte registriere dich als Stammzellspender:in, nicht nur für Max, sondern für alle Menschen, die gegen Blutkrebs kämpfen und eine zweite Chance auf Leben verdienen. Deine Registrierung kann Leben retten.“