Drei kleine Kinder brauchen ihre Mama

Die Diagnose Blutkrebs (AML) trifft Lorena (24) aus Breitscheid völlig unerwartet – ein Zufallsbefund, nachdem sie zuvor über Monate unter Atemnot, ständiger Müdigkeit, Schmerzen und schweren Entzündungen der Mundhöhle gelitten hatte. Heute ist klar: Für Lorena ist eine Stammzellspende lebensnotwendig, doch weder ihre drei Geschwister noch ihre Eltern kommen infrage. Um den einen Menschen zu finden, der Lorena eine zweite Chance schenken kann, organisieren ihre Familie gemeinsam mit dem Bürgermeister, dem Landrat sowie zugehörigen Vereinen eine DKMS-Registrierungsaktion in Breitscheid.

Lorenas größter Wunsch ist es, noch viele gemeinsame Jahre mit ihren drei Kindern verbringen zu können. Komm vorbei und registriere dich – vielleicht bist genau du das passende Match.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/lorena ein Registrierungsset bestellen.