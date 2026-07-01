Hilf mir groß zu werden

Wie schnell sich ein Leben ändern kann, zeigt die Geschichte von Maximilian (9) aus Kissing. Von heute auf morgen musste er sein buntes Leben gegen ein Krankenzimmer in der Klinik eintauschen. Wie gerne würde Maximilian wieder zur Schule gehen, mit seinen Freunden spielen und sich beim Taekwondo auf der Trainingsfläche auspowern. Stattdessen muss er sich neben den vielen Untersuchungen und Behandlungen die Zeit mit seinen Hot Wheels und Harry Potter vertreiben.

Maximilian leidet an einem seltenen Gendefekt und benötigt eine Stammzellspende, um zu überleben. Deshalb möchten seine Familie und sein Umfeld für ihn und auch für andere Patient:innen kämpfen und dabei helfen, noch mehr potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen. Hilfst du mit? Registriere dich bei der DKMS. Denn nur gemeinsam sind wir stark.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/maximilian ein Registrierungsset bestellen.